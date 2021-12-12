Крупнейшие в истории торнадо обрушились на США

Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на ряд регионов страны торнадо крупнейшими в истории и заявил, что американские власти по-прежнему не знают точное число жертв природной стихии.

«Это, вероятно, крупнейшее торнадо в нашей истории. <...> Люди потеряли свои дома, бизнес, это трагедия. Мы по-прежнему не знаем точное число жертв. Федеральное правительство сделает все возможное, чтобы помочь», — цитирует ТАСС Байдена.

Президент США поручил развернуть на охваченных стихией территориях чрезвычайные и спасательные службы, а также наладить водоснабжение и поставки необходимых товаров. «FEMA [Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям] работает в каждом из штатов, оценивает ущерб и необходимость оказания поддержки, где она требуется», — отметил он.

Недавние торнадо привели к гибели в США по меньшей мере 79 человек, отмечает телеканал CNN. Наибольшее число жертв, 70 человек, зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. Вызванные торнадо перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тысяч человек.