Новые власти Германии отказались поставлять оружие Украине

Посол Украины в германии Андрей Мельник заявил, что новое германское правительство по-прежнему не будет продавать Киеву оружие

Поставки оружия «могут спровоцировать дальнейшую эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе, привести к более масштабным столкновениям», приводит украинский дипломат позицию Берлина.

«Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция <...> будет сохранена», — приводит ТАСС слова Мельника.

По его мнению, причина такого отношения Берлина к вопросу поставок оружия на Украину связана с последствиями Второй мировой войны. «Я называю это обезображенным пацифизмом, который является частью ДНК германского общества после Второй мировой войны. Именно этот фактор сдерживает поставки вооружения», — сказал посол.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал политическим отказ правительства Германии поставлять оружие Киеву. По его словам, нет никакого юридического запрета в законодательстве ФРГ, которое не разрешает передавать или продавать оружие Украине.