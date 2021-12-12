Росстат зафиксировал рост цен на сотовую связь

Росстат в ноябре зафиксировал рост цен на сотовую связь, до этого операторы держали их почти неизменными с конца прошлого года.

В ноябре абонентская плата за пакет услуг сотовой связи в России выросла на 2,4% по сравнению с уровнем октября, следует из данных Росстата. Средний размер тарифа на услуги сотовой связи в ноябре также вырос и достиг 391,6 рубля, что на 1,6% выше, чем в октябре этого года, приводит РБК данные Росстата.

До ноября тарифы на услуги мобильной связи в этом году не росли, а в некоторые периоды даже снижались. Последний раз рост выше 1% (сразу на 3,7%) Росстат фиксировал в мае 2020 года — тогда с января по май ценник взлетел более чем на 10%, с 344,2 до 384,2 рубля.

Мобильные операторы начали повышать плату на фоне разгона инфляции в России, достигшей по итогам ноября 8,4% годовых — это более чем вдвое превышает цель Банка России по росту цен.

Именно рост цен в начале прошлого года привел к тому, что в среднем за 11 месяцев 2021 года размер тарифа на услуги сотовой связи в России на 2,6% превысил аналогичный показатель 2020-го, несмотря на практически не менявшиеся тарифы в течение всего года.