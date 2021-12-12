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Рабочий погиб в тувинском руднике при обрушении породы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рабочий погиб при обрушении породы подземном руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы, сообщает пресс-служба прокураты республики.

По данным ведомства, «11 декабря 2021 года в Тоджинском районе Тувы в подземном руднике горно-обогательного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения произошло обрушение породы (падение крупногабаритного камня)».

«Во время обрушения в шахте находились пять работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травм не получили», — говорится в сообщении.

Рудник принадлежит ООО «Лунсин». Прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда с привлечением специалистов Ростехнадзора и Государственной инспекции труда региона.

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