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США не станут отправлять войска на Украину в случае вторжения

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Department of Defense

Соединенные Штаты намерены отправить свои войска не на Украину, а в соседние страны НАТО в случае возможного «вторжения№ России, заявил президент США Джо Байден.

Президента США спросили, почему он решил отказаться от идеи размещения американских войск на Украине в случае «вторжения» РФ. «Они никогда не рассматривались», — цитирует ТАСС Байдена. «И готовы ли вы отправить американские войска на войну на Украину, чтобы сражаться с Россией на поле боя?» — спросил президент.

По его словам, во время недавних переговоров он сказал президенту России Владимиру Путину, что в случае «вторжения» американские войска будут отправлены в страны «Бухарестской девятки» (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 — все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», сказал американский лидер.

При этом он добавил, что США «продолжат предоставлять украинскому народу оборонные возможности», не уточнив их характера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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Политика #Мир #Военная политика #Конфликты
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