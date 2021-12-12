НАВЕРХ

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Источник:
Sibnet.ru
524 0
Российский боксер Дмитрий Бивол
Российский боксер Дмитрий Бивол
Фото: ©bivol_d; instagram.com/bivol_d

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у соотечественника Умара Саламова решением судей. Все трое судей отдали победу Биволу — 119:109, 118:109, 118:110.

«Не сказал бы, что самый сложный соперник, но один из самых сложных. Хороший бой. Каждый поединок по-своему сложный. Тяжело объективно судить», — цитирует Бивола «Чемпионат».

Бивол в восьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. В послужном списке 30-летнего боксера 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. 27-летний Саламов впервые боксировал за титул чемпиона мира. В его послужном списке теперь 26 побед (19 нокаутом), два поражения.

Еще по теме
Бурятская боксерша решила продать подаренное за медаль стадо баранов
Российский боксер определил сумму для комфортной жизни
Чемпиону мира по боксу Петровскому подарили квартиру в Красноярске
Глава UFC отругал Федора Емельяненко
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Оглашено наказание конфликтовавшему из-за маски тренеру
11.12.2021 21:08
info.sibnet.ru
Журова увидела в трансгендерах проблему для большого спорта
10.12.2021 17:25
info.sibnet.ru
США объявили бойкот Олимпийских игр в Китае
07.12.2021 08:30
info.sibnet.ru
Тренер Ильин не надел маску и сорвал заседание суда
25.11.2021 16:50
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

jeryakob

щас там не меньше по результатам если судить и вывезенным семьям, деньгам

Алекс555

Да,если дети живут за границей естественно можно влиять спокойно и ставить условия.

Uynachalnica

21 год и глава департамента? Да тут пора к секретному герою представлять...

pepelmetal

Швабростан - отличное название для 404, население которой катают у польшу зады мыть хозяевам
Sibnet.Ru