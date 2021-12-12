Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира WBA

Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 килограмма.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Екатеринбурге, он выиграл у соотечественника Умара Саламова решением судей. Все трое судей отдали победу Биволу — 119:109, 118:109, 118:110.

«Не сказал бы, что самый сложный соперник, но один из самых сложных. Хороший бой. Каждый поединок по-своему сложный. Тяжело объективно судить», — цитирует Бивола «Чемпионат».

Бивол в восьмой раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. В послужном списке 30-летнего боксера 19 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. 27-летний Саламов впервые боксировал за титул чемпиона мира. В его послужном списке теперь 26 побед (19 нокаутом), два поражения.