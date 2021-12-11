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Бородина впервые в «Ледниковом периоде» получила высшие оценки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Выступление Ксении Бородиной и Дмитрия Соловьева на «Ледниковом периоде» впервые оценили высшими баллами, но пара по-прежнему остается на последнем месте в турнирной таблице.

Темой десятого выпуска «Ледникового периода» стали литературные герои. Бородина и Соловьев подготовили юмористический номер, они перевоплотились в Дульсинею Тобосскую и Дон Кихота.

Оценки жюри приятно удивили участников. Впервые они получили по шесть баллов от Татьяны Тарасовой и Максима Транькова за технику. Также почти все члены жюри поставили «шестерки» за артистизм.

«Это лучший их прокат. Они даже на себя не похожи», — сказала про выступление Бородиной и Соловьева Тарасова.

«Я не знаю, с чем это можно сравнить. Мне кажется, я так свадьбе и разводу не радовалась, как оценке 6.00 от Татьяны Анатольевны (Тарасовой)», — эмоционально сказала Бородина о своем успехе.

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