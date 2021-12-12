Милохин в «Ледниковом периоде» скатился с первого на шестое место

Пара Дани Милохина и Евгении Медведевой неудачно выступила в десятом выпуске «Ледникового периода», потеряв 0.20 балла. С первого места турнирной таблицы участники опустились на шестое.

Милохин и Медведева показали номер по мотивам сказки «Снежная королева». Тиктокер перевоплотился в Кая, фигуристка — в Герду.

Последние выступления пары восхищали жюри, и самые молодые участники проекта получали высокие оценки. Но на это раз все члены жюри поставили оценки 5.90 и за технику, и за артистизм. В итоге Милохин и Медведева получили 11.80 баллов.

Судьи объяснили, что в номере было много помарок, поддержки были выполнены неуверенно, и в целом выступление не вызвало у них эмоций. При этом все члены жюри объясняли свои оценки, как будто извиняясь перед любимчиками проекта.

В интервью Евгения Медведева призналась, что не ожидала таких низких баллов, по крайней мере за артистизм. По фигуристке было видно, что она очень недовольна результатом. А Даня Милохин спокойно заявил, что в произошедшем нет ничего страшного.

По итогам десятого выпуска лидерство в турнирной таблице сохранили Федор Федотов и Татьяна Волосожар (36 баллов). Второе и третье места делят Кирилл Зайцев с Оксаной Домниной и Агата Муциениеце с Александром Эмбертом. У них по 35.90 балла. Милохин и Медведева теперь на шестом месте с 35.80 балла. Последнюю, девятую строчку занимают Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев (35.30 балла).