Польша выдвинула ультиматум России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум России, в котором Кремлю предлагается выбрать вариант дальнейших взаимоотношений с европейскими странами.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — заявил Моравецкий в интервью газете la Repubblica, подчеркнув при этом, что Москва «исследует границы дозволенного».

По мнению польского премьера, Евросоюз покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода «Северный поток — 2», который якобы станет «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — подчеркнул Моравецкий.