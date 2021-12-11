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Польша выдвинула ультиматум России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dennis Jarvis / CC BY-SA 2.0

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выдвинул ультиматум России, в котором Кремлю предлагается выбрать вариант дальнейших взаимоотношений с европейскими странами.

«Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы», — заявил Моравецкий в интервью газете la Repubblica, подчеркнув при этом, что Москва «исследует границы дозволенного».

По мнению польского премьера, Евросоюз покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода «Северный поток — 2», который якобы станет «символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».

«Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», — подчеркнул Моравецкий.

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Политика #Мир #Россия
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