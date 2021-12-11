Китайцы создали карманную пушку Гаусса

Специалисты из Военно-морского инженерного университета в китайском Ухане разработали пушку Гаусса с длиной ствола всего 12 сантиметров.

Компактное оружие развивает дульную энергию в 150 джоулей, что сопоставимо с мелкокалиберным огнестрельным оружием. На сегодня это самая мощная пушка Гаусса, которую может переносить человек.

Главными преимуществами своей разработки китайские специалисты называют высочайшую скорострельность и регулируемую силу выстрела. В таком оружии снаряд разгоняется в стволе за счет электромагнитных сил и не касается стенок.

Впрочем, из-за низкого КПД военных подобные разработки пока не интересуют. На сегодня известно единственное серийное оружие такого типа — ручная пушка Гаусса американской компании Arcflash Labs под названием GR-1 ANVIL.