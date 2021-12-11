Новейший американский эсминец внезапно проржавел

Новейший американский эсминец Zumwalt стоимостью в девять миллиардов долларов зашел в залив Сан-Диего проржавевшим, что вызвало критику экспертов.

«Футуристический военный корабль в последнее время выглядел не столь блестяще: некоторые из его радиопоглощающих плиток сильно обесцвечены, а полосы ржавчины покрывают его корпус», — пишет тематическое издание The Drive.

Zumwalt вошел в состав флота пять лет назад. В Сан-Диего корабль вернулся после продолжительных испытаний. Его состояние может быть связано с малочисленностью команды, так как судно предполагает высокую степень автоматизации.

При этом некоторые специалисты отмечают, что в целом небольшая коррозия не сказывается на выполняемых эсминцем задачах. Однако появление ржавчины на практически новом корабле может свидетельствовать о системных проблемах флота США, указывает автор материала.