Вычисленная скорость динозавров удивила ученых

Палеонтологи подсчитали скорость живших сто миллионов лет назад динозавров благодаря окаменевшим следам. Оказалось, что животные передвигались очень быстро.

Окаменелые следы динозавров тетануров нашли в Испании, при этом ученым удалось восстановить сразу несколько десятков отпечатков лап как минимум двух особей, пишет Scientific Reports. Следам примерно 120-125 миллионов лет, они были покрыты слоем осадочных пород.

Благодаря длинной цепочке следов исследователи смогли впервые вычислить их типичную и максимальную скорость движения. Оказалось, эти динозавры развивали скорость до 37-45 километров в час, что делает их очень быстрыми хищниками.

Такая удивительная для массивных животных скорость является веским свидетельством того, что хищные динозавры были теплокровными существами и вели активный образ жизни наподобие современных млекопитающих.

Изучение следов также подтвердило ловкость этих динозавров. Так, одни следы показали постоянное увеличение скорости, а другие — резкое изменение направления бега, что доказывает возможности ящеров эффективно маневрировать.