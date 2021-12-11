Мошенники придумали новый способ «подставы» автомобилистов

Мошенники стали чаще использовать старые автомобили для подставных ДТП на трассах с ограничением скорости, сообщил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

По его словам, после массового распространения дорожных камер и других средств фиксации имитировать аварию стало сложнее, поэтому аферисты умышленно устраивают настоящее ДТП, рассказал эксперт в интервью телеканалу «Звезда».

Такие подержанные автомобили могут попадать в страховую компанию более 30 раз за год. При этом преступники приписывают свежему ДТП повреждения, полученные в другой ситуации. Для разоблачения таких схем у специалистов уходит много времени.

Ефремов уточнил, что средний возраст автомобиля в России составляет около 12-15 лет, что облегчает мошенникам использование старого автомобиля для организации подобных подставных схем.