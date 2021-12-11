Участник 10-го «Голоса» Юрий Навроцкий выпустил клип

Участник «Голоса» Юрий Навроцкий из команды Леонида Агутина выступил клип на песню «Птица-траектория». Белорусский артист выступает под псевдонимом Uzari.

«Песня "Птица-траектория" — это синергия фольклора, электронной музыки и глубокого текста», — сказал о своей композиции Навроцкий.

Основная мысль клипа — противостояние и борьба с непростой жизненной ситуацией. Своеобразная аллегория, сравнение человека с птицей, которая привязана и не может улететь.

Видео сняли в Санкт-Петербурге, совместно с российским танцевальным коллективом «The Show Jokers».

Юрий Навроцкий участвует в 10-м сезоне шоу «Голос». На слепых прослушиваниях артисту удалось развернуть сразу трех наставников, но он выбрал команду Леонида Агутина. Музыкант уже дошел до четвертьфинала, и в числе 12 сильнейших вокалистов проекта поборется за победу.