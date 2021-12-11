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Названы самые опасные позы для сна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сон на боку или на спине с подушкой под головой являются самыми опасными позами для сна, рассказал двигательный терапевт и специалист по физическому развитию детей и взрослых Артем Ранюшкин.

По его словам, тело запоминает удобное для него положение в зависимости от наличия ряда заболеваний. Так, на левом боку спят те, у кого напряжены мышцы на правой стороне тела. Если организм возвращается в эту позу, то усугубляются уже имеющиеся проблемы, отметил врач.

«Сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие, сколиоз. Вдобавок в таком положении челюсть съезжает в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются щелчки в челюсти», — цитирует терапевта портал URA.ru.

Кроме этого, специалист не рекомендует спать без подушки на спине, так как в этой позе «проваливается» челюсть. Со временем это положение фиксируется — лицо и прикус меняются, отмечает Ранюшкин.

Сон без вреда для здоровья гарантирует человеку большая подушка. На нее надо лечь спиной, чтобы она захватывала поясницу и шла к голове. При этом наклон тела должен составлять около 45 градусов. Такое положение позволяет телу расслабиться, не подвергаясь деформациям.

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