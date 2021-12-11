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Физики превратили алмаз в топливо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Eva_elfje / Attribution License

Физики впервые произвели метан из алмаза в искусственных условиях, схожих с земными недрами. Подобный процесс регулярно происходит в природе.

Алмаз — это аллотропная модификация углерода, образующаяся при высоком давлении. Метан — это соединение углерода с водородом с формулой CH4. Углерод регулярно переносится в земные недра в форме графита, где под давлением переходит в алмаз.

При этом в земных недрах алмазы также разлагаются и переходят в метан. Для этого исследователи использовали пресс для создания очень высокого давления — чтобы воспроизвести условия на глубине более 70 километров, пишет Nature Communications.

После этого ученые стали нагнетать в установку чистый водород с температурой 300 градусов. Оказалось, что водород и алмаз легко вступают в реакцию с образованием метана всего за несколько секунд.

Отмечается, что явление в верхней мантии планеты может играть важную роль в углеродном цикле Земли, образуя значительное количество абиогенного метана.

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