Физики превратили алмаз в топливо

Физики впервые произвели метан из алмаза в искусственных условиях, схожих с земными недрами. Подобный процесс регулярно происходит в природе.

Алмаз — это аллотропная модификация углерода, образующаяся при высоком давлении. Метан — это соединение углерода с водородом с формулой CH4. Углерод регулярно переносится в земные недра в форме графита, где под давлением переходит в алмаз.

При этом в земных недрах алмазы также разлагаются и переходят в метан. Для этого исследователи использовали пресс для создания очень высокого давления — чтобы воспроизвести условия на глубине более 70 километров, пишет Nature Communications.

После этого ученые стали нагнетать в установку чистый водород с температурой 300 градусов. Оказалось, что водород и алмаз легко вступают в реакцию с образованием метана всего за несколько секунд.

Отмечается, что явление в верхней мантии планеты может играть важную роль в углеродном цикле Земли, образуя значительное количество абиогенного метана.