Госдума придумала способ борьбы с новогодним пьянством

Госдума обратилась к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой организовать бесплатные развлекательные мероприятия во время новогодних праздников в качестве альтернативы чрезмерному потреблению алкоголя гражданами

Смертность в новогодние праздники от употребления алкоголя возрастает, говорится в документе. Так, количество пожаров в домах увеличивается на 170%, растет число случаев бытовых конфликтов, ДТП с летальным исходом.

«Ежедневная смертность граждан в новогодние праздники по причинам, прямо связанным с употреблением алкоголя, вырастает на несколько тысяч случаев», — указывается в обращении парламентариев.

Госдума предлагает Минкультуры оценить целесообразность организации бесплатных досуговых мероприятий. По оценке авторов инициативы, государство может себе позволить десять дней в году организовать бесплатный досуг для россиян, бюджетных денег на это хватит.