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Госдума придумала способ борьбы с новогодним пьянством

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Госдума обратилась к главе Минкультуры Ольге Любимовой с просьбой организовать бесплатные развлекательные мероприятия во время новогодних праздников в качестве альтернативы чрезмерному потреблению алкоголя гражданами

Смертность в новогодние праздники от употребления алкоголя возрастает, говорится в документе. Так, количество пожаров в домах увеличивается на 170%, растет число случаев бытовых конфликтов, ДТП с летальным исходом.

«Ежедневная смертность граждан в новогодние праздники по причинам, прямо связанным с употреблением алкоголя, вырастает на несколько тысяч случаев», — указывается в обращении парламентариев.

Госдума предлагает Минкультуры оценить целесообразность организации бесплатных досуговых мероприятий. По оценке авторов инициативы, государство может себе позволить десять дней в году организовать бесплатный досуг для россиян, бюджетных денег на это хватит.

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Топ комментариев

DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

jeryakob

щас там не меньше по результатам если судить и вывезенным семьям, деньгам

Алекс555

Да,если дети живут за границей естественно можно влиять спокойно и ставить условия.

Dima73

Всего то?155 125 000 руб,это же мелочь.У всех родителей есть такая заначка.Лекарство для небожителей.
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