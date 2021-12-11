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Игра PUBG станет бесплатной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SnakeDrone / Attribution License

Королевская битва PUBG: Battlegrounds с 12 января 2022 года перейдёт на условно-бесплатную модель распространения. Об этом разработчики объявили на мероприятии The Game Awards 2021.

После 12 января аккаунты всех игроков в PUBG будут разделены на две категории: стандартные и Battlegrounds Plus. Последний можно будет приобрести отдельно, он даст к ранговым матчам и различным бонусам.

Пользователи, которые приобрели и играли в PUBG до перехода на условно-бесплатную модель, получат Special Commemorative Pack, который будет включать автоматическое обновление аккаунта до Battlegrounds Plus, а также дополнительные облики и другие награды.

Другие подробности о переходе PUBG: Battlegrounds на условно-бесплатную модель будут опубликованы разработчиками в ближайшие недели. Для этого уже запущен специальный сайт, где пользователи могут предварительно зарегистрироваться для бесплатной игры.

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DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

jeryakob

щас там не меньше по результатам если судить и вывезенным семьям, деньгам

Алекс555

Да,если дети живут за границей естественно можно влиять спокойно и ставить условия.

Dima73

Всего то?155 125 000 руб,это же мелочь.У всех родителей есть такая заначка.Лекарство для небожителей.
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