Дочь Кадырова наградили медалью

Указом главы Чечни Рамзана Кадырова начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».

Руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов написал на своей странице в Instagram, что медаль вручена за вклад в развитие системы дошкольного образования и безупречную добросовестную работу.

Дочь Рамзана Кадырова 21-летняя Хадижат Кадырова с декабря прошлого года возглавляет департамент дошкольного образования города Грозный. До этого она была заведующей детским садом.

В начале октября 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова была назначена на должность министра культуры Чечни.