Дочь Кадырова наградили медалью

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Указом главы Чечни Рамзана Кадырова начальник грозненского департамента дошкольного образования Хадижат Кадырова награждена медалью «За заслуги перед Чеченской республикой».
Руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов написал на своей странице в Instagram, что медаль вручена за вклад в развитие системы дошкольного образования и безупречную добросовестную работу.
Дочь Рамзана Кадырова 21-летняя Хадижат Кадырова с декабря прошлого года возглавляет департамент дошкольного образования города Грозный. До этого она была заведующей детским садом.
В начале октября 2021 года старшая дочь главы региона Айшат Кадырова была назначена на должность министра культуры Чечни.
DoDaМне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?
jeryakobщас там не меньше по результатам если судить и вывезенным семьям, деньгам
Алекс555Да,если дети живут за границей естественно можно влиять спокойно и ставить условия.
Dima73Всего то?155 125 000 руб,это же мелочь.У всех родителей есть такая заначка.Лекарство для небожителей.