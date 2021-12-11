Россия пригрозила США асимметричным ответом

Россия не исключает асимметричного ответа, если США не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, у Москвы есть все необходимые средства.

«Ответы могут быть с нашей стороны при наихудшем развитии и асимметричными. Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности значителен», — сказал Рябков.

Представитель МИД отметил, что Россия уверена в надежности обороны и вооруженных силах, которые могут решать любые задачи. Главный вопрос — готовы ли оппоненты «воспринимать реальность» и перейти в алгоритм поиска договоренностей.

Запад в последнее время угрожает новыми антироссийскими санкциями на фоне многочисленных обвинений в том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. При этом российские власти неоднократно опровергали подобные планы.