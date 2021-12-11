НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия пригрозила США асимметричным ответом

Источник:
РИА Новости
758 4
Фото: © пресс-служба МИД РФ

Россия не исключает асимметричного ответа, если США не ответят на ее предложения по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, у Москвы есть все необходимые средства.

«Ответы могут быть с нашей стороны при наихудшем развитии и асимметричными. Арсенал-ресурс для нормализации происходящего, пусть на новом уровне рисков, но все же для гарантированного обеспечения нашей безопасности значителен», — сказал Рябков.

Представитель МИД отметил, что Россия уверена в надежности обороны и вооруженных силах, которые могут решать любые задачи. Главный вопрос — готовы ли оппоненты «воспринимать реальность» и перейти в алгоритм поиска договоренностей.

Запад в последнее время угрожает новыми антироссийскими санкциями на фоне многочисленных обвинений в том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину. При этом российские власти неоднократно опровергали подобные планы.

Еще по теме
Украина предложила переименовать Россию
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
Белорусский эксперт назвал неизбежным признание Крыма российским
Байден рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным
смотреть все
Политика #Мир #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские ученые создали «допинг» из сибирских растений
Юлия Кошкина из Иркутска прошла в четвертьфинал «Голоса»
Пропавший кузбасский вертолет нашелся в Хакасии
Погодные качели сохранятся в Забайкалье
Самое популярное
Ученый случайно искривил пространство и время
Рассекречена неприятная особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
Путин назвал главную проблему россиян
Instagram собрал для каждого пользователя лучшие моменты года
Обсуждение (4)
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
29
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
26
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
25
Пятая часть россиян не расшифровала СССР
25
Кремль исключил воссоздание СССР
25
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
Sibnet.Ru