Элину Пан из Норильска в «Голосе» спас Агутин

Певица Элина Пан из Норильска выступила в этапе нокауты в шоу «Голос». Ее наставник Дима Билан оставил в команде Ернара Садирбаева, но артистку спас Леонид Агутин.

Элина Пан в нокаутах соревновалась с Ернаром Садирбаевым и Максимом Юдиным. Девушка исполнила лиричную песню на стихотворение Марины Цветаевой «Монолог» из посмертного сборника поэтессы.

По итогу выступлений из тройки участников наставник мог выбрать только одного. Билан оставил в своей команде Садирбаева.

Агутин вспомнил, что на этапе слепых прослушиваний, многие артисты, к которым он повернулся, выбирали команду Билана. Что касается Пан, то Агутин как раз очень хотел заполучить ее в свою команду. Наставник воспользовался правом на спасение одного исполнителя и спас Пан.