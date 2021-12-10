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Элину Пан из Норильска в «Голосе» спас Агутин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Певица Элина Пан из Норильска выступила в этапе нокауты в шоу «Голос». Ее наставник Дима Билан оставил в команде Ернара Садирбаева, но артистку спас Леонид Агутин.

Элина Пан в нокаутах соревновалась с Ернаром Садирбаевым и Максимом Юдиным. Девушка исполнила лиричную песню на стихотворение Марины Цветаевой «Монолог» из посмертного сборника поэтессы.

По итогу выступлений из тройки участников наставник мог выбрать только одного. Билан оставил в своей команде Садирбаева.

Агутин вспомнил, что на этапе слепых прослушиваний, многие артисты, к которым он повернулся, выбирали команду Билана. Что касается Пан, то Агутин как раз очень хотел заполучить ее в свою команду. Наставник воспользовался правом на спасение одного исполнителя и спас Пан.

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