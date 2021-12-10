Определились все четвертьфиналисты 10-го «Голоса»

Наставники 10-го сезона шоу «Голос» выбрали 12 четвертьфиналистов, которые продолжат борьбу за победу в проекте.

Выпуски нокаутов были отсняты 18 ноября, до смерти наставника Александра Градского, который скончался от инсульта 28 ноября.

Наставники взяли в четвертьфинал по два участника из своей команды, а также каждый спас по одному музыканту из других команд.

В следующем этапе от команды Пелагеи выступят Александр Волкодав и Юлия Кошкина, а также бывший подопечный Градского Виктор Кириллов.

Из команды Леонида Агутина в четвертьфинал прошли Юрий Навроцкий и Вячеслав Явкин. Третьей участницей в его команде стала Элина Пан, которая перешла к нему из команды Димы Билана.

Дима Билан позволил продолжить борьбу Ильхому Тагирову и Ернару Садирбаеву, также он взял в свою команду Юлию Курганову из команды Александра Градского.

В команде Градского остались Алишер Каримов и Татьяна Качурина, также он спас Карину Купер из команды Леонида Агутина.

Первый канал еще не объявил, что будет с подопечными Александра Градского после его смерти. Создатели проекта не планировали брать на место мэтр а нового наставника, поэтому, возможно, участников распределят по чужим командам. Точно известно, что 10-й сезон «Голоса» будет завершен в память о Градском.