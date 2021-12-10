НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Определились все четвертьфиналисты 10-го «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
501 0
Фото: © кадр из шоу «Голос»

Наставники 10-го сезона шоу «Голос» выбрали 12 четвертьфиналистов, которые продолжат борьбу за победу в проекте.

Выпуски нокаутов были отсняты 18 ноября, до смерти наставника Александра Градского, который скончался от инсульта 28 ноября.

Наставники взяли в четвертьфинал по два участника из своей команды, а также каждый спас по одному музыканту из других команд.

В следующем этапе от команды Пелагеи выступят Александр Волкодав и Юлия Кошкина, а также бывший подопечный Градского Виктор Кириллов.

Из команды Леонида Агутина в четвертьфинал прошли Юрий Навроцкий и Вячеслав Явкин. Третьей участницей в его команде стала Элина Пан, которая перешла к нему из команды Димы Билана.

Дима Билан позволил продолжить борьбу Ильхому Тагирову и Ернару Садирбаеву, также он взял в свою команду Юлию Курганову из команды Александра Градского.

В команде Градского остались Алишер Каримов и Татьяна Качурина, также он спас Карину Купер из команды Леонида Агутина.

Первый канал еще не объявил, что будет с подопечными Александра Градского после его смерти. Создатели проекта не планировали брать на место мэтр а нового наставника, поэтому, возможно, участников распределят по чужим командам. Точно известно, что 10-й сезон «Голоса» будет завершен в память о Градском.

Еще по теме
Элину Пан из Норильска в «Голосе» спас Агутин
Юлия Кошкина из Иркутска прошла в четвертьфинал «Голоса»
«Звезды в Африке» поссорятся из-за еды в новом выпуске проекта
Последний выпуск 10-го «Голоса» с Градским покажут на Первом
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Юлия Кошкина из Иркутска прошла в четвертьфинал «Голоса»
Пропавший кузбасский вертолет нашелся в Хакасии
Погодные качели сохранятся в Забайкалье
Новосибирцы вошли в топ самых опаздывающих россиян
Самое популярное
Ученый случайно искривил пространство и время
Рассекречена неприятная особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
Инопланетяне Van Gogh сохранили интригу в «Новых танцах»
Определен главный недостаток Tesla в русские морозы
Обсуждение (0)
Топ комментариев

DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!

Uynachalnica

Как скоро он на повышение пойдет и цацку из рук самого на грудь получит?!
Sibnet.Ru