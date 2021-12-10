НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Фотография со вспышкой поможет обнаружить рак

Источник:
Sibnet.ru
287 0
Фото: PeterPan23

Внимательное изучение своих фотографий со вспышкой может спасти человеку жизнь, рассказал доктор Каран Раджан в своем TikTok.

При фотографии со вспышкой глаза у людей на снимке зачастую выглядят красными, потому что вспышка фотоаппарата освещает сосуды в глазном дне. Такое явление получило название Red-eye effect.

«Если вы заметили, что в одном глазу отсутствует красный рефлекс или он имеет ненормальный цвет, например желтый, белый или черный, вам следует обратиться к врачу», — посоветовал специалист.

Наличие такого дефекта на фото может быть симптомом рака глазного яблока, также известной как ретинобластома. Впрочем, иногда подобный эффект объясняется врожденной аномалией.

Еще по теме
Польза обезжиренных продуктов оказалась мифом
Самое дорогое лекарство в мире зарегистрировали в России
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии коронавируса
Новосибирские власти заявили о вакцинации миллиона жителей
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Юлия Кошкина из Иркутска прошла в четвертьфинал «Голоса»
Пропавший кузбасский вертолет нашелся в Хакасии
Погодные качели сохранятся в Забайкалье
Новосибирцы вошли в топ самых опаздывающих россиян
Самое популярное
Ученый случайно искривил пространство и время
Рассекречена неприятная особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
Инопланетяне Van Gogh сохранили интригу в «Новых танцах»
Определен главный недостаток Tesla в русские морозы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
37
Лавров и Блинкен устроили перепалку по поводу Украины
29
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
29
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
25
Кремль исключил воссоздание СССР
25
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
Sibnet.Ru