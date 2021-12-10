Фотография со вспышкой поможет обнаружить рак

Внимательное изучение своих фотографий со вспышкой может спасти человеку жизнь, рассказал доктор Каран Раджан в своем TikTok.

При фотографии со вспышкой глаза у людей на снимке зачастую выглядят красными, потому что вспышка фотоаппарата освещает сосуды в глазном дне. Такое явление получило название Red-eye effect.

«Если вы заметили, что в одном глазу отсутствует красный рефлекс или он имеет ненормальный цвет, например желтый, белый или черный, вам следует обратиться к врачу», — посоветовал специалист.

Наличие такого дефекта на фото может быть симптомом рака глазного яблока, также известной как ретинобластома. Впрочем, иногда подобный эффект объясняется врожденной аномалией.