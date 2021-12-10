Украина предложила переименовать Россию

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за переименование России в Московию. Теперь парламентарии направят соответствующее обращение Верховной Раде и президенту Украины.

В документе депутаты требуют «восстановить историческую справедливость», используя название «Московия» вместо Россия и Российская Федерация на государственном и общественном уровнях на территории Украины, пишет «Страна.ua».

В отношении граждан Российской Федерации львовские депутаты предлагают использовать название «московиты», которое было в обиходе до исторического воссоединения Украины и России в 1654 году.

В проекте документа также подчеркивается, что дальнейшее изменение названия Московского царства на Россию является «серьезным вызовом идентичности украинского народа».