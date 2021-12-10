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Украина предложила переименовать Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Депутаты Львовского областного совета проголосовали за переименование России в Московию. Теперь парламентарии направят соответствующее обращение Верховной Раде и президенту Украины.

В документе депутаты требуют «восстановить историческую справедливость», используя название «Московия» вместо Россия и Российская Федерация на государственном и общественном уровнях на территории Украины, пишет «Страна.ua».

В отношении граждан Российской Федерации львовские депутаты предлагают использовать название «московиты», которое было в обиходе до исторического воссоединения Украины и России в 1654 году.

В проекте документа также подчеркивается, что дальнейшее изменение названия Московского царства на Россию является «серьезным вызовом идентичности украинского народа».

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Политика #Мир #Россия
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ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!

DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

west_nik

Кулебяка переворачивается. Вчера шёл в бой , сегодня трусливо отступает и готов идти на уступки.Что поменялось...
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