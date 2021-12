Объявлены лучшие игры 2021 года

Организаторы традиционного мероприятия The Game Awards 2021 объявили лучшие игры 2021 года. Трансляция церемонии награждения доступна на YouTube.

Игрой года по версии The Game Awards 2021 эксперты выбрали It Takes Two — action-adventure от студии Hazelight Studios. Вышедшая этой весной на ПК, PlayStation и Xbox It Takes Two также победила в номинациях «Лучшая семейная игра» и «Лучший мультиплеер».

Наибольшее число наград досталось Forza Horizon 5 — гоночный симулятор победил сразу в трех номинациях. Лучшим экшеном оказалась Returnal, приключенческим экшеном — Metroid Dread, RPG — Tales of Arise, стратегией — Age of Empires IV, киберспортивной игрой — League of Legends.

Life is Strange: True Colors посчитали игрой, оказавшей больший эффект, а Kena: Bridge of Spirits признали лучшей игрой от индии-разработчиков. Кроме этого, организаторы объявили киберспортивной командой года коллектив NAVI по дисциплине CS:GO.

В прошлом году лучшей игрой по версии The Game Awards стала The Last of Us: Part 2, консольный эксклюзив также победил в номинациях «Лучший геймдизайн», «Лучший сюжет» и «Лучший аудио-дизайн».