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Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Сотрудники Центрального разведывательного управления США в 1990-е годы работали в правительстве России, сообщил президент Владимир Путин.

«В начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства Российской Федерации, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ», — сказал российский лидер.

По словам Путина, этих людей позже привлекли в США к уголовной ответственности за то, что они нарушили американское законодательство, поучаствовав в российской приватизации, будучи сотрудниками ЦРУ.

В 2013 году Путин сказал на прямой линии, что сотрудники ЦРУ в эпоху приватизации работали в качестве советников Анатолия Чубайса. По некоторым данным, консультантами правительства по вопросам приватизации на тот момент являлись Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй.

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Политика #Россия #Мир
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ivanbak

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DoDa

Мне интересно откуда такая цена. Лекарства с другой планеты привозят чтоли?

west_nik

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