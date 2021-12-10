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Польза обезжиренных продуктов оказалась мифом

Источник:
РИА Новости
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Фото: k0a1a.net / Attribution-ShareAlike License

Рекомендуемые экспертами обезжиренные продукты могут принести организму больше вреда, чем пользы, рассказала врач-диетолог Светлана Зеленцова.

В частности, в этом списке обезжиренный творог и молоко с нулевым процентом жирности. Специалисты пояснила, что обезжиренный продукт проходит дополнительную промышленную обработку, после чего в нем остается меньше натуральных полезных свойств.

Кроме этого, в процессе обработки таким продуктам стараются придать определенные вкусовые качества, поэтому в них добавляют крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители, эмульгаторы и стабилизаторы.

В результате продукт фактически становится более калорийным. Человек, который покупает обезжиренные продукты, невольно начинает потреблять больше углеводов, что ведет к развитию проблем с метаболизмом.

Зеленцова также отметила, что жиры необходимы организму. Так, при их нехватке человек недополучает жирорастворимые витамины D, А и Е, хуже усваивается кальций и другие важные микроэлементы.

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Disobedient

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