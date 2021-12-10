НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Пропавший кузбасский вертолет нашелся в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
267 1
Фото: © МЧС по Республике Алтай

Вертолет Robinson R66, вылетевший из Новокузнецка и подавший аварийный сигнал, обнаружен разбившимся в Хакасии, пилот погиб, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

По предварительным данным, в пятницу около 12.00 местного времени (8.00 мск) вертолет Robinson R66 вылетел из Новокузнецка Кемеровской области в Республику Алтай. После часа полета воздушное судно не вышло на связь, через некоторое время на территории Хакасия сработал аварийный радиомаяк вертолета.

Вертолет был обнаружен в районе озера Каракуль в Хакасии. Воздушное судно повреждено. На борту находился только командир, он погиб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Еще по теме
Частный вертолет пропал по пути из Кузбасса на Алтай
Чиновница Комкова попросила суд по делу «Зимней вишни» учесть заслуги
Умерли двое пострадавших при ЧП на предприятии в Усть-Илимске
Двое взрослых и девочка погибли при лобовом в Красноярском крае
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавший кузбасский вертолет нашелся в Хакасии
Погодные качели сохранятся в Забайкалье
Новосибирцы вошли в топ самых опаздывающих россиян
Мороз вернется в Новосибирск после выходных
Самое популярное
Ученый случайно искривил пространство и время
Рассекречена неприятная особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
Наука объяснила, почему вакцинация не остановила коронавирус
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!

ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.
Sibnet.Ru