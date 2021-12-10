Пропавший кузбасский вертолет нашелся в Хакасии

Вертолет Robinson R66, вылетевший из Новокузнецка и подавший аварийный сигнал, обнаружен разбившимся в Хакасии, пилот погиб, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР

По предварительным данным, в пятницу около 12.00 местного времени (8.00 мск) вертолет Robinson R66 вылетел из Новокузнецка Кемеровской области в Республику Алтай. После часа полета воздушное судно не вышло на связь, через некоторое время на территории Хакасия сработал аварийный радиомаяк вертолета.

Вертолет был обнаружен в районе озера Каракуль в Хакасии. Воздушное судно повреждено. На борту находился только командир, он погиб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.