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Первый собранный с ноля Ту-160М поднимется в воздух

Источник:
ТАСС
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Фото: Rob Schleiffert / GFDL 1.2

Испытания и первый полет собранного с нуля модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М планируется уже в начале следующего года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Первый полет Ту-160 нового планируется, надеюсь, в начале следующего года. <...> На новых НК-32 пусть пробежит хотя бы», — приводит ТАСС слова Борисова, сказанные им в разговоре с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

По его словам, это первый Ту-160, который будет сделан практически полностью на новой элементной базе, а не из существующего задела.

Ранее источник ТАСС в авиастроительной отрасли сообщал, что собранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова в декабре 2021 года.

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Ту-160 — советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка дальней авиации Воздушно-космических сил России.

Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте.

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Оборона #Оружие #ОПК
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Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!

ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.
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