Первый собранный с ноля Ту-160М поднимется в воздух

Испытания и первый полет собранного с нуля модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М планируется уже в начале следующего года, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Первый полет Ту-160 нового планируется, надеюсь, в начале следующего года. <...> На новых НК-32 пусть пробежит хотя бы», — приводит ТАСС слова Борисова, сказанные им в разговоре с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.

По его словам, это первый Ту-160, который будет сделан практически полностью на новой элементной базе, а не из существующего задела.

Ранее источник ТАСС в авиастроительной отрасли сообщал, что собранный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова в декабре 2021 года.

Ту-160 — советский, затем российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка дальней авиации Воздушно-космических сил России.

Предназначен для поражения ядерным и обычным оружием целей в удаленных районах. Самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте.