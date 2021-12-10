Вакцинация подростков от COVID начнется в России до конца года

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца текущего года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, до конца 2021 года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тысяч доз вакцины «Спутник M».

Минздрав России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.