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Вакцинация подростков от COVID начнется в России до конца года

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в России до конца текущего года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«До конца года первую вакцинацию проведем [среди подростков] по всей России», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, до конца 2021 года в гражданский оборот планируется выпустить около 150 тысяч доз вакцины «Спутник M».

Минздрав России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

Тема: Коронакризис
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Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!

ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.
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