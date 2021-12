Вышел клип Crazy Frog после 11-летнего перерыва

Персонаж Crazy Frog выпустил первый за 11 лет сингл «Tricky» и клип на него, видео опубликовано на YouTube-канале музыкального проекта.

Трек Tricky — ремикс на композицию It's tricky американской рэп-группы RUN DMC и песню M to the B хип-хоп-артистки Millie B.

Проект Crazy Frog был создан в 2002-2003 году шведским дизайнером и аниматором Эриком Вернквистом.

Персонаж стал популярен после клипа 2005 года на ремикс хита 80-х годов Axel F. В ноябре этого года Crazy Frog в своем официальном Twitter-аккаунте объявил, что выпустит новую песню.