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Вышел клип Crazy Frog после 11-летнего перерыва

Источник:
Sibnet.ru
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Персонаж Crazy Frog выпустил первый за 11 лет сингл «Tricky» и клип на него, видео опубликовано на YouTube-канале музыкального проекта.

Трек Tricky — ремикс на композицию It's tricky американской рэп-группы RUN DMC и песню M to the B хип-хоп-артистки Millie B.

Проект Crazy Frog был создан в 2002-2003 году шведским дизайнером и аниматором Эриком Вернквистом.

Персонаж стал популярен после клипа 2005 года на ремикс хита 80-х годов Axel F. В ноябре этого года Crazy Frog в своем официальном Twitter-аккаунте объявил, что выпустит новую песню.

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