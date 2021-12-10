Погодные качели сохранятся в Забайкалье

Неустойчивая погода сохранится в Забайкальском крае в выходные, сообщает ведущий синоптик Читинского Гидрометцентра Людмила Сидельникова.

Небольшой снег пройдет по краю местами. При прохождении днем 11 декабря холодного фронта по краю возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

В субботу ночные температуры воздуха понизятся с 20-25 градусов до 24-29 градусов мороза. В воскресенье при прояснении по северным и Могочинскому районам до 33-38 градусов, по южным, центральным и юго-восточным районам при облачности будет на 5-8 градусов теплее.

Распределение дневных температур будет более равномерным, 10-15 градусов мороза, при облачности 15-20 градусов, по северной половине края 22-27 градусов мороза.