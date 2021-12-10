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Белорусский эксперт назвал неизбежным признание Крыма российским

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба Минкомсвязи РФ

Признание Крыма частью России неизбежно, заявил научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

Из Минска в Крым с двухдневным визитом прибыли пять человек —политики и эксперты. Они примут участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба «Россия — Белоруссия».

«По сути, признание уже прозвучало из уст президента <...> Александра Лукашенко, который сказал, что де-юре и де-факто Крым российский. <...> Сейчас это нужно наполнить реальным содержанием. То есть, открытие прямых авиаполетов, экономические связи, туризм», — сказал Дзермант РИА Новости.

Ранее белорусский лидер заявил, что намерен посетить полуостров. По его словам, есть соответствующая договоренность с Владимиром Путиным. Лукашенко добавил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание выбора жителей региона.

По мнению Дзерманта, визит главы государства даст толчок для развития экономических отношений.

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