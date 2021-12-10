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Мороз вернется в Новосибирск после выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Небольшой снегопад и температура воздуха до 13 градусов мороза ожидается в выходные, а в начале следующей неделе в Новосибирск вернется мороз, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу ночью ожидается местами снег, а днем будет без осадков. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит 11-13 градусов мороза, днем 6-8 градусов. В субботу ожидается погода без осадков, с порывами ветра до 14 градусов мороза. Температура ночью составит 12-14 градусов мороза, днем 11-13 градусов мороза.

«Будет умеренно морозная погода, затем в начале недели похолодание с температурами 20-28 градусов мороза ночью и до 19 градусов мороза днем», — сказала Виноградова.

В понедельник ночью ожидается погода без осадков, днем местами небольшой снег, ветер северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. Температура ночью — 21-23 градусов мороза, днем до 16-18 градусов мороза.

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