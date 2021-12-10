Частный вертолет пропал по пути из Кузбасса на Алтай

Частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал в Таштагольском районе Кемеровской области, на поиски воздушного судна вылетел вертолет Ми-8, сообщил представитель экстренных служб.

«После срабатывания аварийного маяка вертолета Robinson R66 возле населенного пункта Верхний Алзак на поиски из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями», — цитирует РИА Новости представителя.

Связь с бортом отсутствует, вертолет летел по маршруту Новокузнецк — Каракольские озера. На борту пропавшего вертолета находится один человек.

По предварительным данным, воздушное судно принадлежит ООО «Кустард».