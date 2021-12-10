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«Звезды в Африке» поссорятся из-за еды в новом выпуске проекта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Выбывшая участница проекта «Звезды в Африке» спровоцировала конфликт среди оставшихся героев, сообщила пресс-служба ТНТ.

В проекте осталось всего четыре участника. Среди сильнейших Светлана Пермякова, Юля Гаврилина, Вячеслав Малафеев и Стас Ярушин. В финале окажутся лишь двое, и в новом выпуске проекта зрители увидят самое безжалостное голосование за всю историю проекта.

Никто звезд не хочет получать еду просто так. Поэтому, когда ушедшая в прошлом выпуске Вики Одинцова передала одному из участников щедрый завтрак и письмо, ее подарок не оценили по достоинству.

Подарок модели станет причиной для главной интриги выпуска — он спровоцирует конфликт и перевернет расклады перед традиционным голосованием, поскольку Вики Одинцова шокировала ведущих шоу и других звезд выбором участника, которому она отдаст иммунитет.

Новый выпуск проекта «Звезды в Африке» покажут 12 декабря в 20.00 на ТНТ.

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