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ЦБ посчитал адресную помощь эффективнее регулирования цен

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Прямое регулирование цен на отдельные товары может в среднесрочной перспективе повлечь за собой существенные негативные последствия, говорится в аналитической записке «Регулирование цен: когда нужно остановиться?», подготовленной Банком России.

«В целом государственное регулирование цен на отдельных рынках, как правило, позволяет стабилизировать динамику цен, но только на краткосрочном горизонте. В средне- и долгосрочной перспективе прямое вмешательство государства в процесс ценообразования создает дисбалансы и может повлечь за собой существенные негативные последствия», — приводит ТАСС исследование ЦБ.

В записке говорится, что эти «последствия проявляются главным образом в сокращении инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются». «Одновременно усиливаются риски возникновения дефицита и роста объемов теневой торговли и увеличиваются издержки государства по борьбе с ней», — считают авторы документа.

С социальной точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения выступает более предпочтительной и эффективной альтернативой регулированию потребительских цен, считают в ЦБ.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России считает опасной фиксацию цен на продукты питания в рамках борьбы с ростом цен. Длительное сдерживание цен приводит к дефициту товаров и появлению черного рынка, указывала она.

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