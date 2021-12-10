Глава Wildberries обошла мировых миллиардеров по росту состояния

Самая богатая женщина России, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в 2021 году стала лидером среди всех миллиардеров мира по приросту состояния в процентах,



По подсчетам издания Forbes, состояние основательницы интернет-ретейлера Wildberries увеличилось более чем на 1000%. 46-летняя Бакальчук с состоянием 13 миллиардов долларов находится на 165 месте среди богатейших людей планеты.

В рейтинге самых богатых бизнесменов России 2021 года Бакальчук оказалась на 13 месте, тогда как в прошлогоднем рейтинге она заняла 93 место с состоянием 1 миллиард долларов.

Среди россиян, чье состояние в этом году выросло сильнее всего, Forbes также отметил основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. В российском списке Forbes 2020 года он занял 30 место с состоянием 3,4 миллиарда долларов, а в этом году — уже девятое место с 17,2 миллиарда долларов (прирост более чем на 400%).

Свой бизнес преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Изначально супруги занимались продажей женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle. Сегодня на сайте представлены различные категории товаров, в том числе игрушки, спортивное и детское питание, электроника, книги и так далее.