Вихревое кольцо привело к авариной посадке вертолета в Бурятии

Частный вертолет аварийно сел возле поселка Выдрино, пострадавший пилот попал в больницу, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

В пятницу в 11.06 по местному времени сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолета IAR 316B в районе поселка Выдрино Кабанского района. Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо.

На борту находился только пилот. Он находится в медицинском учреждении поселка Выдрино.

Вихревое кольцо — опасное аэродинамическое явление, когда в результате машину теряет устойчивость в пространстве.