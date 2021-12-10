НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Вихревое кольцо привело к авариной посадке вертолета в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
443 0
Фото: © Sibnet.ru

Частный вертолет аварийно сел возле поселка Выдрино, пострадавший пилот попал в больницу, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

В пятницу в 11.06 по местному времени сработал аварийный сигнал частного семиместного вертолета IAR 316B в районе поселка Выдрино Кабанского района. Вертолет совершил аварийную посадку, попав в вихревое кольцо.

На борту находился только пилот. Он находится в медицинском учреждении поселка Выдрино.

Вихревое кольцо — опасное аэродинамическое явление, когда в результате машину теряет устойчивость в пространстве.

Еще по теме
Частный вертолет пропал по пути из Кузбасса на Алтай
ТЦ в Новосибирске эвакуировали из-за сообщения о минировании
Огромный столб дыма взвился над складом в Краснообске
Трехлетняя травля одноклассницы в Тогучине дошла до СК
смотреть все
Бурятия #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Погодные качели сохранятся в Забайкалье
Новосибирцы вошли в топ самых опаздывающих россиян
Мороз вернется в Новосибирск после выходных
Частный вертолет пропал по пути из Кузбасса на Алтай
Самое популярное
Ученый случайно искривил пространство и время
Рассекречена неприятная особенность S.T.A.L.K.E.R. 2
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
Наука объяснила, почему вакцинация не остановила коронавирус
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин оценил состояние российской армии
ЦБ посчитал адресную помощь эффективнее регулирования цен
Белорусский эксперт назвал неизбежным признание Крыма российским
Подсчитаны потери АвтоВАЗа на простое
О самом главном
Закрывается коридор затмений: что принесет 4 декабря?
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
37
Лавров и Блинкен устроили перепалку по поводу Украины
29
США предсказали катастрофу в случае войны за Украину
29
Лидеры Запада призвали Россию не нападать на Украину
25
Кремль исключил воссоздание СССР
25
Появилась идея переименовать Архангельск в Путинград
Sibnet.Ru