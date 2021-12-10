Путин оценил состояние российской армии

Российская армия в своем развитии прошла большой путь с середины 1990-х годов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Что касается нашей армии — не беспокойтесь за нашу армию, с ней все в порядке, она развивается», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им в ответ на замечания кинорежиссера Александра Сокурова о наличии проблем в армии, в том числе о ее излишней политизированности.

Президент России отметил, что «в такой сложной организации, которая насчитывает миллион человек почти, не может не быть проблем». Но призвал сравнить «нашу армию середины девяностых и сегодняшнюю

«Достаточно почитать только характеристики нашей армии со стороны тех, кто объявляет нас противниками, чтобы понять, какую дорогу развития прошла наша армия, где она находится сейчас и на что нам рассчитывать в ближайшее время», — подчеркнул Путин.