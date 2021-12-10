Эксперимент с электронными СТС оказался успешным

Минцифры и МВД России признали эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) успешным, сообщила пресс-служба Минцифры.

Приложение «Госуслуги Авто» функционирует в текущем режиме, автомобилисты могут предъявлять сотрудникам ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства в виде QR-кода в приложении. При этом сотрудники ГИБДД вправе попросить предъявить бумажную версию документа.

«Мы действуем в соответствии с законодательством Российской Федерации, где о приложении и QR-кодах речи пока не идет. В настоящее время в электронном виде выдаются ПТС, а также страховка, но мой совет водителям — брать с собой распечатанный вариант документов», — прокомментировал один из инспекторов «Известиям».

О том, когда можно будет перестать возить бумажным СТС, будет сообщено дополнительно, уточнила пресс-служба Минцифры.