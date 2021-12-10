ТЦ в Новосибирске эвакуировали из-за сообщения о минировании

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Спецслужбы проверяют торговый центр «Галерея» из-за сообщения о минировании, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).
Утром в пятницу в социальных сетях появилась информация об эвакуации торгово-развлекательного центра «Галерея» в центре Новосибирска из-за сообщения о минировании.
«Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — говорится в сообщении.
В этом году в Новосибирске произошло несколько случаев лжеминировния торговых центров и детских садов. Чаще всего сообщения о заложенных предметах приходят на электронную почту организаций.
DisobedientТы главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.
great_americaЭто все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?
ivanbakОтпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.
UynachalnicaСэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!