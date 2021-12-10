ТЦ в Новосибирске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Спецслужбы проверяют торговый центр «Галерея» из-за сообщения о минировании, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

Утром в пятницу в социальных сетях появилась информация об эвакуации торгово-развлекательного центра «Галерея» в центре Новосибирска из-за сообщения о минировании.

«Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — говорится в сообщении.

В этом году в Новосибирске произошло несколько случаев лжеминировния торговых центров и детских садов. Чаще всего сообщения о заложенных предметах приходят на электронную почту организаций.