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ТЦ в Новосибирске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Спецслужбы проверяют торговый центр «Галерея» из-за сообщения о минировании, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

Утром в пятницу в социальных сетях появилась информация об эвакуации торгово-развлекательного центра «Галерея» в центре Новосибирска из-за сообщения о минировании.

«Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщения», — говорится в сообщении.

В этом году в Новосибирске произошло несколько случаев лжеминировния торговых центров и детских садов. Чаще всего сообщения о заложенных предметах приходят на электронную почту организаций.


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Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!
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