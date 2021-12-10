Украинский корабль устроил провокацию у Керченского пролива

Корабль управления ВМС Украины «Донбасс» без заявки на прохождение подошел к Керченскому заливу и не реагировал на сигналы береговой охраны Пограничной службы России, говорится в заявлении Центра общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в четверг, 9 декабря «Донбасс» ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок на прохождение Керчь-Еникальского канала украинской стороной подано не было, подчеркнули в ФСБ.

«Донбасс» находился на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива и требования об изменении курса не выполнял, чем создавал угрозу безопасности мореплавания, сказано в сообщении.

Корабль береговой охраны Погранслужбы ФСБ России, сопровождающий «Донбасс», предупредил его о необходимости соблюдения российского законодательства. Через некоторое время украинские моряки ответили, следовать через Керченский пролив не планирует, уточнили в ФСБ.

Позже стало известно украинский корабль сменил курс на обратный от Керченского пролива. Пограничная служба ФСБ России оценила действия «Донбасса» как провокационные.