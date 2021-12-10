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Мэр Новосибирска опубликовал в Instagram красивый закат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/a_lokot

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал на странице в Instagram красивый закат, он отметил, что давно не видел такого явления.

«В город вернулись красивые закаты», — написал в Stories Локоть про розовое небо в четверг. Судя по кадру, он сделан из окон мэрии на площади Ленина.

Увидеть закат в четверг получилось из-за ясной и морозной погоды. В пятницу в Новосибирске с утра пошел сильный снегопад, небо затянуло тучами. В такую пасмурную погоду рассветы и закаты обычно не видно.

Локоть редко выкладывает на свою страницу что-то отвлеченное. Обычно посты связаны с работой мэра и жизнедеятельностью города.

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Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!
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