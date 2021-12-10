Мэр Новосибирска опубликовал в Instagram красивый закат

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал на странице в Instagram красивый закат, он отметил, что давно не видел такого явления.

«В город вернулись красивые закаты», — написал в Stories Локоть про розовое небо в четверг. Судя по кадру, он сделан из окон мэрии на площади Ленина.

Увидеть закат в четверг получилось из-за ясной и морозной погоды. В пятницу в Новосибирске с утра пошел сильный снегопад, небо затянуло тучами. В такую пасмурную погоду рассветы и закаты обычно не видно.

Локоть редко выкладывает на свою страницу что-то отвлеченное. Обычно посты связаны с работой мэра и жизнедеятельностью города.