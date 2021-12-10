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Байден рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США спустя два дня рассказал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о его разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба офиса украинского президента.

Зеленский «обсудил с Байденом форматы участия США в урегулировании в Донбассе». По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, Вашингтон решил стать активным участником мирного процесса.

Ермак отметил, что США детально проинформированы о содержании переговоров в рамках Контактной группы и об украинских инициативах о возвращении к режиму прекращения огня, открытии контрольно-пропускных пунктов и обмену пленными.

Президент Байден заверил Зеленского в жестких санкциях в отношении России в случае агрессии против Украины, отметил Ермак. «Байден очень откровенно сказал Путину и предупредил обо всех последствиях, если в Кремле примут решение об эскалации у украинских границ и вторжении на территорию Украины», — сказал он.

Вместе с тем сам Зеленский заверил Байдена, что Киев не собирается ни на кого нападать. «Мы только хотим принести на нашу землю мир, мы хотим вернуть наши территории, хотим вернуть наших людей», — добавил Ермак.

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