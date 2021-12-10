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Очень теплая погода придет в Красноярский край

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Нехарактерно теплая погода в ближайшие дни прогнозируется в Красноярском крае и на Дальнем Востоке, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода будет на юге азиатской части страны: в Красноярском крае, Якутии и особенно на Дальнем Востоке. Скажем, в субботу в Хабаровском крае, на Сахалине, во Владивостоке, в Приморье прогнозируется температура на 10-12 градусов выше нормы. Такая теплая погода там сохранится фактически до середины следующей недели», — сообщил ТАСС метеоролог.

В Красноярском крае, судя по сервису «Погода» на Sibnet.ru, ожидается в выходные температура воздуха днем 4 градуса мороза, небольшой снег. На неделе будет немного холоднее — 11-17 градусов мороза.

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Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!
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