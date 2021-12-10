Очень теплая погода придет в Красноярский край

Нехарактерно теплая погода в ближайшие дни прогнозируется в Красноярском крае и на Дальнем Востоке, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Очень теплая погода будет на юге азиатской части страны: в Красноярском крае, Якутии и особенно на Дальнем Востоке. Скажем, в субботу в Хабаровском крае, на Сахалине, во Владивостоке, в Приморье прогнозируется температура на 10-12 градусов выше нормы. Такая теплая погода там сохранится фактически до середины следующей недели», — сообщил ТАСС метеоролог.

В Красноярском крае, судя по сервису «Погода» на Sibnet.ru, ожидается в выходные температура воздуха днем 4 градуса мороза, небольшой снег. На неделе будет немного холоднее — 11-17 градусов мороза.