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Самое дорогое лекарство в мире зарегистрировали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ОДКБ № 1

Препарат «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) зарегистрировали в России, свидетельствуют данные государственного реестра лекарственных средств. Это самое дорогое в мире лекарство.

«Номер: ЛП-007675. Дата регистрации: 09.12.2021», — сообщается на сайте реестра. Лицензия выдана на пять лет.

Спинальная мышечная атрофия — группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций.

СМА у детей встречается примерно один раз на 7 тысяч новорожденных и является самой частой причиной генетически обусловленной детской смертности. В мире существуют три препарата от СМА: «Спинраза», «Рисдиплам» и «Золгенсма». В России раньше были зарегистрированы только «Спинраза» и «Рисдиплам». Эти препараты надо принимать пожизненно.

Укол «Золгенсма» (онасемноген абепарвовек) в отличие от них делают только один раз, в возрасте до двух лет. Младенцы, которым вводят «Золгенсму» в течение шести месяцев после рождения, перестают терять контроль над мышцами, но лекарство не может обратить вспять уже нанесенный ущерб.

Это самый дорогой препарат в мире: один укол стоит 2,125 миллиона долларов. Цена других лекарств от СМА меньше, но они тоже дорогие: стоимость «Спинразы» — 750 тысяч долларов в первый год лечения, 375 тысяч долларов — в последующие годы. Стоимость «Рисдиплама» — 340 тысяч в год.

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