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Машина без водителя сбила пешехода в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирску

Массовая авария произошла в Новосибирске, после столкновения машина без водителя врезалась в пешехода, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В четверг в 20.30 водитель 25-летняя трезвая девушка на автомобиле Subaru Impreza, двигалась по улице 2я Станционная, столкнулась с автомобилем «ВАЗ 21093», который стоял на проезжей части в попутном направлении.

В момент столкновения в автомобиле водитель не находился. После этого автомобиль «ВАЗ 21093» сбил пешехода, который стоял на проезжей части возле автомобиля.

Затем автомобиль «ВАЗ 21093» врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ-21053», который также стоял на проезжей части в попутном направлении, в это же время автомобиль Subaru Impreza врезался в автомобиль «ВАЗ-2109», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход с ушибом легкого, перелом ребер и подозрением на сотрясение головного мозга был госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Топ комментариев

Disobedient

Ты главное за шасси вылетающего в сша самолета, схватиться успей.

great_america

Это все хорошо. Но кто будет контролировать самих полицейских если выборы в России не работают?

ivanbak

Отпад, МРОТ 12 тыс, зп помощника 380 тыс.

Uynachalnica

Сэкономили на пенсионерах за счет заморозок пенсий? И то верно, кто такой пенсионер, и кто такой помощник!
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