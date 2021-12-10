Машина без водителя сбила пешехода в Новосибирске

Массовая авария произошла в Новосибирске, после столкновения машина без водителя врезалась в пешехода, сообщает УГИБДД по Новосибирску.

В четверг в 20.30 водитель 25-летняя трезвая девушка на автомобиле Subaru Impreza, двигалась по улице 2я Станционная, столкнулась с автомобилем «ВАЗ 21093», который стоял на проезжей части в попутном направлении.

В момент столкновения в автомобиле водитель не находился. После этого автомобиль «ВАЗ 21093» сбил пешехода, который стоял на проезжей части возле автомобиля.

Затем автомобиль «ВАЗ 21093» врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ-21053», который также стоял на проезжей части в попутном направлении, в это же время автомобиль Subaru Impreza врезался в автомобиль «ВАЗ-2109», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пешеход с ушибом легкого, перелом ребер и подозрением на сотрясение головного мозга был госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.