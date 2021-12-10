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Лобода выпустила новогодний сингл «ЗанесLo»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © lobodaofficial, instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода выпустила новую песню «ЗанесLo» про разлуку с любимым человеком и одиночество.

«Я так долго ждала этой ночи!!!! Потому что эта песня — электрический жучок, а теперь проверим… произойдет ли это и с Вами», — написала Лобода накануне премьеры трека.

Песню «ЗанесLo» команда певицы анонсировала как новогодний сингл. Но из зимнего в песне только метафоры про одиночество — «Все рассыпалось, как лед», «Белым инеем занесло любовь мою сильную».

«Крутейший новогодний трек, под который хочется веселиться, зажигать праздничные огоньки, елки, пить шампанское и встречать 2023 год», — сказала Лобода в Instagram, перепутав год. «А я думала, что будет 23й… О, господи», — отшутилась позднее певица.

С лета певица начала работать без продюсера Нателлы Крапивиной. В самостоятельном творчестве артистка чаще стала выпускать песни. «Хочется признаться в том, что мне понравилось выпускать синглы довольно часто. Я очень надеюсь, что эта традиция сохранится на 2023 год, потому что песен сохранилось немало», — сказала Лобода.

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