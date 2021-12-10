Набиуллина спрогнозировала инфляцию по итогам года

Инфляция в России по итогам года может оказаться выше прогноза, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений. Поэтому в декабре эти волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку — да, инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9%, это вполне может случиться», — цитирует РИА Новости Набиуллину.

Она отметила, что для регулятора важны не краткосрочные разовые колебания, а устойчивые факторы инфляции, которые пока остаются выше целевого ориентира в четыре процента.

По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась с 1,11% в октябре до 0,96%. В годовом выражении показатель ускорился с 8,13 до 8,4%.

По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам года ожидается в диапазоне 7,4-7,9%, Минэкономразвития — на уровне 7,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что рост цен превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи 8%.